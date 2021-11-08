Зюганов о принятых союзных программах: Беларусь и Россия сделали важный шаг навстречу друг другу

Такое мнение выразил глава КПРФ Геннадий Зюганов в эфире программы "Контуры" на "ОНТ".
– Беларусь и Россия сделали важный шаг навстречу друг другу, подписав 28 союзных программ. Экономическая, научная и культурная интеграция – это то, без чего мы никуда не пробьемся в этом мире. Все это складывалось тысячу лет. Посмотрите, Европа сейчас пытается склеиться. Посмотрите, пошла болезнь –и все разбежались. Нам сам Бог велел. Если мы складываем потенциалы, мы в состоянии конкурировать. Мы дополняем друг друга, нужно складывать потенциалы в рамках мирового рынка, – высказался он.
Зюганов также назвал союз России и Беларуси новым союзным Отечеством.
Фото из архива БЕЛТА