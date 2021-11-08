SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Зюганов о принятых союзных программах: Беларусь и Россия сделали важный шаг навстречу друг другу

Зюганов о принятых союзных программах: Беларусь и Россия сделали важный шаг навстречу друг другу

Такое мнение выразил глава КПРФ Геннадий Зюганов в эфире программы "Контуры" на "ОНТ"


– Беларусь и Россия сделали важный шаг навстречу друг другу, подписав 28 союзных программ. Экономическая, научная и культурная интеграция – это то, без чего мы никуда не пробьемся в этом мире. Все это складывалось тысячу лет. Посмотрите, Европа сейчас пытается склеиться. Посмотрите, пошла болезнь –и все разбежались. Нам сам Бог велел. Если мы складываем потенциалы, мы в состоянии конкурировать. Мы дополняем друг друга, нужно складывать потенциалы в рамках мирового рынка, – высказался он.  

Зюганов также назвал союз России и Беларуси новым союзным Отечеством. 

Фото из архива БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы