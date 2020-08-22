Зюганов: не отстоим Беларусь, пожар может вспыхнуть в России

Об этом председатель ЦК КПРФ заявил "Свободным новостям".
- Сегодня Беларусь — это большая и крепкая Брестская крепость, стоящая на страже славянского единства. Если мы сообща не отстоим ее, следующий пожар вспыхнет уже в России, и он будет более масштабным,-подчеркнул Зюганов.
- Дело не в Александре Лукашенко и не в выборах. Речь идет о ликвидации одного из главных союзников Российской Федерации и создании Балто-Черноморской дуги,
которая заперла бы Россию на холодном континенте, отрезала от теплых морей и перекрыла все коммуникации - сказал лидер КПРФ. - Эти коммуникации может использовать не только Россия, на них надеется и Китай. Не случайно Си Цзиньпин и Владимир Путин признали выборы в Белоруссии состоявшимися и предложили вместе подумать о том, как проводить дальнейшие преобразования.
Сейчас это самый главный вопрос: устоит ли союз России и Беларуси, устоит ли сама братская Беларусь. Те, кто ведет сегодня беспардонную атаку на
республику, утверждают, что не вмешиваются в ее внутренние дела, хотя на деле вмешательство идет по всем каналам.
Но, что сейчас происходит, — это насилие над народом и попытка навязать ему другой выбор. Реализуется это с помощью давно отработанной технологии,
которую я видел еще в Чехословакии и Румынии, Сербии и на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Польше. Первая «оранжевая революция» на нашей территории произошла в августе 1991 года. А сейчас, спустя 30 лет, эта проказа пытается парализовать страну.
Если бы оппозиция собиралась всерьез участвовать в выборах, она предложила бы политическую программу, которая привлекла бы белорусский народ. Ничего подобного сделано не было. Зато сейчас исподволь создают параллельную структуру, которую подпитывают деньгами, и цель которой в том, чтобы лишить Беларусь двуязычия, то есть фактически расколоть ее и уничтожить. Лишить республику государственной собственности, ликвидировать ее заводы, которые не нужны ни Европе, ни Америке - заключил Зюганов.
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Зюганов: не отстоим Беларусь, пожар может вспыхнуть в России
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