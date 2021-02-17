Британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли, известные фанатам сериала «Игра престолов» по ролям Джона Сноу и Игритт, стали родителями, сообщает rg.ru.
Новоиспеченных родителей заметили на прогулке с сыном в Лондоне 16 февраля. Имя ребенка не раскрывается.
Актеры познакомились на съемочной площадке сериала и состоят в отношениях с 2012 года. Интересный факт: в «Игре престолов» Сноу и Игритт были влюблены друг в друга.
Харингтон и Лесли женаты с лета 2018 года.
Фото: kinopoisk.ru
Опубликовано:
908
Звездная пара из «Игры престолов» стала родителями
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter