Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.6
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Звезда «Универа» случайно узнала о своей смерти из «Википедии»

Звезда «Универа» случайно узнала о своей смерти из «Википедии»

Актриса, снимавшаяся в сериале «Универ», Анна Хилькевич случайно увидела в интернете информацию о собственной смерти, передает Lenta.ru.


В своем аккаунте в Instagram актриса разместила скриншот с поисковой страницы «Яндекса» с краткой информацией из «Википедии», где сообщается, что Анна Хилькевич якобы скончалась 8 февраля в возрасте 34 лет.

– Это параллельная Вселенная? Или, может, я сейчас пишу это, а вы не видите? А вот сейчас страшно стало, – пошутила актриса.

Звезда рассказала, что сообщение о смерти вызвало у нее неприятные чувства. Знаменитость также успокоила подписчиков и сказала, что жива и в полном порядке.

Фото: annakhilkevich
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Впервые в нашей стране людям с зависимостями и укреплению психического здоровья посвящается целый раздел государственной программы
В Солигорском районе ищут без вести пропавшего 20-летнего парня
В прошлом году в Минске выявили почти тысячу нарушений в области охраны окружающей среды
В Таиланде у летучих мышей обнаружили новый коронавирус
Брестчину на Всебелорусском народном собрании представят 310 человек
Белорусский рубль 10 февраля укрепился к трем основным валютам
Обезвоживание и малоподвижный образ жизни: медик назвал причины головных болей, не связанных с заболеваниями
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1799 пациентов с COVID-19, выписаны 2014 человек
Ученые рассказали, когда ждать следующую волну пандемии коронавируса
Госавтоинспекция Гомельской области берет под контроль пешеходные переходы и соблюдение ППД при обгонах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стратеги, однако
Фотофакт. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Витебской области едут в Минск
В Латвии впервые зафиксирован случай высокопатогенного птичьего гриппа
МВД: накануне ВНС приняты все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности
Звезда «Универа» случайно узнала о своей смерти из «Википедии»
Ответ синим козам. И не хотелось – но, видимо, все же надо
Герасимов проиграл Карацеву во втором раунде Australian Open
Посол Юрий Сенько: у Беларуси и корпорации SINOMACH стратегический характер сотрудничества
Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 1 250 000
Довгало: без великих препятствий не может быть великих достижений. У нас все получится!
В Москве задержаны организаторы и участники центра "Свидетели Иеговы"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нафтанная гортензия
Дзермант: зарубежная оппозиция снижает градус радикализма среди сторонников. По факту это полное признание поражения
МИД РФ: против России и Беларуси развязана масштабная информационная война
В 75 белорусских здравницах используют программы реабилитации пациентов, перенесших пневмонии в связи с COVID-19
На Минщине участились пожары в банях. Эксперт советует, как не допустить возгорания во время морозов
Политолог о выдаче Путило и Протасевича: если игнорируют нас, мы не должны идти навстречу
Сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На 11 февраля объявлен оранжевый уровень опасности
Число заразившихся COVID-19 в России превысило четыре миллиона
ВНС даст старт конституционной реформе – Дзермант
Число многодетных семей в Минской области превысило 19 тысяч
Маленькие вредины: топ-5 самых непослушных детей по знаку зодиака
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вечный хайп
Дзермант: люди хотят через делегатов обратиться к Главе государства и народу
Посол Беларуси согласовал с венесуэльской стороной план первоочередных мер по наращиванию торгово-экономического потенциала
Диетолог предупредил о смертельной опасности меда
В Жлобинском районе на пожаре в частном доме погиб 32-летний сельчанин
Белорусы стали чаще рассчитываться за покупки пластиковой картой
Чемпионат мира по биатлону стартует смешанной эстафетой
Без лицензии? В Минске прошел суд по делу главреда «Нашей Нивы»
Корреспондент ИД «Беларусь сегодня» удостоен грамоты ГКНТ
«Реал» взял верх над «Хетафе» в игре Примеры
КГБ: действия Автуховича и возглавляемой им террористической группы создавали серьезную опасность массовой гибели людей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вячорни Геббельс
В Клецком районе из-за неисправности насоса без воды остались более 100 домов, детсад и школа
Опасен ли рентген для ребенка? Ответил врач
Мишель Обама станет ведущей детского шоу на Netflix
Авторы
СКАНИРУЙТЕ