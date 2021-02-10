Актриса, снимавшаяся в сериале «Универ», Анна Хилькевич случайно увидела в интернете информацию о собственной смерти, передает Lenta.ru.
В своем аккаунте в Instagram актриса разместила скриншот с поисковой страницы «Яндекса» с краткой информацией из «Википедии», где сообщается, что Анна Хилькевич якобы скончалась 8 февраля в возрасте 34 лет.
– Это параллельная Вселенная? Или, может, я сейчас пишу это, а вы не видите? А вот сейчас страшно стало, – пошутила актриса.
Звезда рассказала, что сообщение о смерти вызвало у нее неприятные чувства. Знаменитость также успокоила подписчиков и сказала, что жива и в полном порядке.
Фото: annakhilkevich
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Звезда «Универа» случайно узнала о своей смерти из «Википедии»
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