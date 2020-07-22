Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с бывшей Брэдли Купера

Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон взбудоражил мировые таблоиды, которые заподозрили его в помолке с моделью Сьюки Уотерхаус.

Назойливые папарацци застали влюбленных гуляющими по улицам Лондона. На полученных фото видно, что на безымянном пальце Сьюки красуется кольцо. Впрочем, еще до пандемии СМИ начали подозревать, что пара обручилась во время рождественских каникул, но тщательно скрывает свой новый статус.

Новая порция снимков – очередное доказательство этой теории, однако фанаты актера все же ждут от возлюбленных официального заявления о помолвке и предстоящей свадьбе.

Кстати, Уотерхаус раньше встречалась с другой голливудской звездой – Брэдли Купером. В 2015-м пара также находилась в шаге от свадьбы, но позже они все же расстались.

Слухи об отношениях Паттинсона с Уотерхаус появились в 2018 году, однако первое время модель не рассматривали в качестве постоянной девушки одного из главных красавцев Голливуда, ведь незадолго до этого Роберт расстался с певицей FKA Twigs, которую рассматривал в качестве своей будущей жены.