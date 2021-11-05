Звезда сериала "Универ" раскритиковал творчество Бузовой

Российский актер Стас Ярушин объяснил, почему он высмеивает выступления Ольги Бузовой.
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– Всегда подшучиваю над Олей. Я говорю: Лёлечка, все хорошо, только не пой, пожалуйста. Об этом я ей сказал уже миллион раз. Я за хорошую музыку, но она может быть разной. Главное – выходите на сцену и пойте талантливо живьем. Не надо вот это [под фонограмму]. Меня бесит, что народ ведется на такую коммерцию. Половина артистов страны не могут петь живьем. Конечно, клево, что у ребят есть такие возможности. Я человек такого склада: люблю, чтобы все было вживую, – поделился мнением шоумен во время интервью, опубликованном на YouTube-канале "Super".