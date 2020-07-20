Звезда сериала «Убойная сила» умерла в России

Актриса последние месяцы боролась с раком, ей было 45 лет, пишет "Стархит".

Актриса Марина Макарова умерла в России на 46-м году жизни.

– Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить, – рассказали о трагедии коллеги актрисы из Костромского камерного драматического театра.

Известно, что у Макаровой был рак желудка четвертой стадии, несмотря на курс химиотерапии, она не смогла победить болезнь.

Широкому кругу зрителей женщина стала известна благодаря съемкам в русских сериалах, в том числе «Литейный, 4», «Тайны следствия», «Тайная служба Его Величества», а также в «Убойной силе», где она сыграла наркоманку Веру.