Звезда сериала «Убойная сила» умерла в России

Актриса последние месяцы боролась с раком, ей было 45 лет, пишет "Стархит".
Актриса Марина Макарова умерла в России на 46-м году жизни.
– Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить, – рассказали о трагедии коллеги актрисы из Костромского камерного драматического театра.
Известно, что у Макаровой был рак желудка четвертой стадии, несмотря на курс химиотерапии, она не смогла победить болезнь.
Широкому кругу зрителей женщина стала известна благодаря съемкам в русских сериалах, в том числе «Литейный, 4», «Тайны следствия», «Тайная служба Его Величества», а также в «Убойной силе», где она сыграла наркоманку Веру.