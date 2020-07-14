Звезда сериала «Дикая Роза» умер от коронавируса

Мексиканский актер Раймундо Капетильо умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает Universal.

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74-летнего артиста доставили в больницу 4 июля, однако восемь дней спустя он скончался.

Капетильо родился 1 сентября 1943 года в Мехико. В конце 1960-х годов начал выступать в театре, а также играть в кино и сериалах. Наибольшую известность ему принесла роль доктора Рейнальдо в популярном телесериале «Дикая Роза» (1987–1988). Актер также снялся в сериалах «Вивиана», «Мама-компаньонка», «Марисоль», «Страсть», фильмах «Белые розы для моей черной сестры», «Итальянка собирается замуж» и других проектах.