Российская актриса театра и кино Дарья Мельникова развелась со своим супругом Артуром Смольяниновым. Об этом сообщает Super.ru.
Фото: instagram.com/melnikovadsh
– Мы развелись, но у нас есть семья, у нас есть дети. Это не связано ни с какими кризисами в отношениях, просто так сложились обстоятельства. И все. Карантин вообще ни при чем, – поделилась звезда сериала «Папины дочки».
Она отметила, что у них с бывшим супругом хорошие отношения и пара остается родителями и партнерами.
Напомним, Мельникова и Смольянинов состояли в браке около 8 лет. У пары двое сыновей – Артур и Марк.
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Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова объявила о разводе с мужем
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.