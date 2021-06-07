Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова объявила о разводе с мужем

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, – поделилась звезда сериала «Папины дочки».Она отметила, что у них с бывшим супругом хорошие отношения и пара остается родителями и партнерами.Напомним, Мельникова и Смольянинов состояли в браке около 8 лет. У пары двое сыновей – Артур и Марк.