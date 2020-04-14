Звезда оперетты Алексей Кузьмин ушел из жизни

Вчера, 13 апреля, ушел из жизни заслуженный артист России, признанный мастер и корифей Алексей Алексеевич Кузьмин. С 1984 года он служил в Белорусском государственном академическом музыкальном театре.





Алексей Алексеевич родился 2 сентября 1941 года в России (Кировская область). После окончания в 1967 году Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (класс Р. Симонова, Л. Свердлина) Алексей Кузьмин пришел в труппу Волгоградского театра музыкальной комедии. Здесь он сыграл более десяти ролей, среди которых: Герман ("Роз-Мари" Р. Фримля), Бони ("Сильва" И. Кальмана), Тимур ("Полярная звезда" В. Баснера), Папакода ("Ночь в Венеции" И. Штрауса), Тони ("Принцесса цирка" И. Кальмана), Зупан ("Марица" И. Кальмана), Фальк ("Летучая мышь" И. Штрауса), Семка ("Бабий бунт" Е. Птичкина), Скапен ("Плутни Скапена" А. Кремера), Цыган ("Требуется героиня" В. Баснера). Помимо работы в театре Алексей Кузьмин преподавал в Волгоградском училище искусств мастерство актера и сценическое движение, а на местном телевидении вел передачи о Великой Отечественной войне и музыкальные программы. Кроме этого, артист снялся в нескольких фильмах Волгоградского телевидения. Еще одной важной вехой в творческой биографии Алексея Кузьмина стала работа в Московском театре оперетты. В 1970 году артист играл здесь роль Бони в спектакле "Сильва" (постановка легендарного Григория Ярона).

В 1984 году артист пришел в труппу Государственного театра музыкальной комедии Беларуси. Среди ролей, исполненных на сцене театра: Дядя Саша ("Небесный тихоход" М. Самойлова), Дон Оттавио ("Дон Жуан в Севилье" М. Самойлова), Филипп Ла-Туретт ("Баядера" И. Кальмана), Князь Леопольд Валлерсхейм ("Королева чардаша" И. Кальмана), Князь Боргезе ("Шляпа Наполеона" О. Штрауса), Барон Зета, Негуш ("Веселая вдова" Ф. Легара), Ренар ("Принцесса цирка" И. Кальмана) и многие другие.

Алексей Кузьмин



Успехом и признанием публики отмечены актерские работы Алексея Алексеевича и в текущем репертуаре: Пеликан ("Мистер Икс" И. Кальмана), Леопольд ("Сильва" И. Кальмана), Генри ("Моя жена — лгунья" В.Ильина, В.Лукашова), Дед Захар ("Бабий бунт" Е. Птичкина), Дежурный по тюрьме ("Летучая мышь" И. Штрауса), Нечипор ("Свадьба в Малиновке" Б. Александрова), Друцкий ("Софья Гольшанская" В. Кондрусевича), Лейзер ("Шалом алейхем! Мир вам, люди!" О. Ходоско), Прохожий из Хокстона ("Моя прекрасная леди" Ф. Лоу), Пали ("Цыганский барон" И. Штрауса), Полисмен ("Мэри Поппинс" М. Дунаевского), Маркиз де Торси ("Стакан воды" В. Кондрусевича), Черпаков Андрон Рахманович ("Женихи" И. Дунаевского), Горвенал ("Тристан и Изольда" А. Симона), Григорий Михайлович ("Свадьба в стиле ретро" А. Журбина), Надельсон ("Еврейское счастье" В. Баснера). И везде Алексей Алексеевич был органичным и убедительным. Публика театра его искренне любила.

Алексей Кузьмин за время работы театра неоднократно был отмечен почетными грамотами и благодарностями Министерства культуры, Белорусского профессионального союза работников культуры. В 2020 году награжден нагрудным знаком "За вклад в развитие культуры".

Не стало яркого артиста и замечательного человека, внесшего огромный вклад в культуру Беларуси. Память о нем навсегда останется в сердцах коллег и зрителей…