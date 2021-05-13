Британский актер, звезда боевика «Мортал Комбат», Льюис Тан сыграет в ремейке советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом сообщает ФАН.
В экранизации видеоигры Тан исполнил роль бойца MMA, которому пришлось сражаться в смертельном поединке, чтобы спасти Землю. Известно, что партнерами артиста по съемочной площадке голливудской интерпретации ленты Эльдара Рязанова станут Эмма Робертс, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон и Томас Манн. Рабочее название нового проекта – «Судьба».
Режиссером новой картины выступает Марюс Вайсберг. Он известен по серии фильмов «Бабушка легкого поведения», а также по лентам «8 лучших свиданий» и «(Не)идеальный мужчина». Подчеркивается, что съемки стартуют в Бостоне летом 2021 года.
Ранее актриса, сыгравшая героиню «Иронии судьбы», Валентина Талызина засомневалась в том, что у зарубежных создателей получится повторить успех оригинальной картины. И все предыдущие попытки переснять ленту считает неудачными.
Фото: soyuz.ru
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Звезда «Мортал Комбат» сыграет в голливудском ремейке «Иронии судьбы»
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