Звезда «Игры престолов» впервые стала матерью

Британская актриса Софи Тёрнер, ставшая известной благодаря роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», и американский музыкант Джо Джонас впервые стали родителями, пишет TMZ.

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24-летняя актриса родила дочь в одной из больниц Лос-Анджелеса. Малышку назвали Вилла. Родители пока официально не подтвердили эту информацию.

Звезда «Игры престолов» и солист Jonas Brothers тайно поженились в мае прошлого года. Год спустя стало известно, что пара ждет ребенка.

Тёрнер помимо работы в культовом фэнтези-сериале также снялась в двух частях популярной франшизы «Люди Икс» – «Апокалипсис» (2016) и «Темный Феникс» (2019).