Звезда "Голодных игр" Вуди Харрельсон подрался с фотографом

По данным полиции, незнакомец, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, фотографировал актера и его дочь. Харрельсон обратился к мужчине с просьбой удалить снимки. В ответ неизвестный накинулся на знаменитость и попытался схватить его за шею. Актеру пришлось ударить фотографа.По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.Вуди Харрельсон известен по ролям в фильмах "Добро пожаловать в Zомбилэнд" (2009), "2012" (2009), "Голодные игры" (2012), "Иллюзия обмана" (2013), "Веном" (2018). Актер является обладателем премии "Эмми", трехкратным номинантом на премию "Оскар", четырехкратным номинантом на "Золотой глобус".