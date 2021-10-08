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  2. Звезда "Голодных игр" Вуди Харрельсон подрался с фотографом

Звезда "Голодных игр" Вуди Харрельсон подрался с фотографом

Инцидент произошел в баре на крыше отеля Watergate в Вашингтоне. Об этом информирует The Washington Post.


По данным полиции, незнакомец, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, фотографировал актера и его дочь. Харрельсон обратился к мужчине с просьбой удалить снимки. В ответ неизвестный накинулся на знаменитость и попытался схватить его за шею. Актеру пришлось ударить фотографа. 

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Вуди Харрельсон известен по ролям в фильмах "Добро пожаловать в Zомбилэнд" (2009), "2012" (2009), "Голодные игры" (2012), "Иллюзия обмана" (2013), "Веном" (2018). Актер является обладателем премии "Эмми", трехкратным номинантом на премию "Оскар", четырехкратным номинантом на "Золотой глобус".
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Фото: РЕЙТЕР
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