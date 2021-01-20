Знаменитый британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, заявил о своем уходе из кинематографа. Об этом сообщает издание Mirror.
По словам актера, причиной стало его отцовство. Рождение дочери сильно повлияло на него и заставило задуматься о другой профессии. Напомним, в мае 2020 года у Руперта Грина и его возлюбленной Джорджии Грум родился первенец. Девочку назвали Уэнсдэй.
Знаменитость признался, что и ранее задумывался об уходе из кино, а отцовство лишь усилило эти намерения. Грин даже предположил, что мог бы заняться, к примеру, строительством или плотницким ремеслом.
Кроме того, актер поделился, что популярность в раннем возрасте стала его проблемой и ему до сих пор некомфортно быть узнаваемым. Но при этом он благодарен поклонникам серии фильмов «Гарри Поттер».
Фото: kinopoisk.ru
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Звезда «Гарри Поттера» заявил об уходе из кино
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