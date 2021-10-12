Звезда Comedy Woman прокомментировала закрытие шоу

Юмористическое шоу на ТНТ закрылось в прошлом году. Многие посчитали это неправдой и продолжали ждать новые выпуски. Одна из его главных участниц – актриса и телеведущая Екатерина Варнава рассказала, почему было решено закрыть проект.
Знаменитость отметила, что это случилось 5 декабря 2020-го. По ее словам, гастроли тогда были расписаны на полгода вперед.
– Тогда у нас завершились последние съемки. Они были тяжелыми: мы все заболели и работали с температурой. Могло показаться, что мы выдохлись. Нас пригласили на разговор с продюсерами. Я думала, нам скажут, что мы стали работать хуже, предложат взять паузу. Мол, все переформатируем и вернемся. Но нас собрали и заявили, что с этого момента Comedy Woman прекращает свое существование. Руководители продакшна сказали, что не хотят губить нас как творческих единиц. Мне казалось, что это будет просто длительный перерыв, все соскучатся и вернутся, – рассказала Варнава.
При этом актриса подчеркнула, что с ней такое решение обсуждали и ранее, объясняя это тем, что проект потерял свою форму, скорость и актуальность. Варнава допустила, что закрытие проекта может быть связано с возрастом участниц.
– Я всегда утверждала, что, если сделаем паузу, все закроется. Я просила двигаться вперед и продолжать, – сказала она.
Артистка также добавила, что все участники проекта все еще не верят в его концовку, тема возобновления шоу поднимается и сейчас.
Фото: ria.ru