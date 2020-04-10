Звезда Comedy Club родила дочь

Марина Кравец стала мамой впервые, пишет "СтарХит".

35-летняя Марина Кравец показала фото из палаты частной клиники, где накануне родила первенца.

— Здравствуй, наше с Аркадием маленькое большое счастье! Мы ждали этого в несколько другую дату, но кое-кто решил все за нас, — написала актриса в Инстаграме.

Девушка добавила, что утром, поехав на обследование, оставила сумку с вещами дома, а в итоге стала мамой:

— Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаем друг друга. Вообще то, что произошло и, главное, как — просто фантастика!

Марина Кравец состоит в браке с Аркадием Водаховым, с которым познакомилась еще во времена студенчества.