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  2. Звезда Comedy Club родила дочь

Звезда Comedy Club родила дочь

Марина Кравец стала мамой впервые, пишет "СтарХит".

35-летняя Марина Кравец показала фото из палаты частной клиники, где накануне родила первенца.

— Здравствуй, наше с Аркадием маленькое большое счастье! Мы ждали этого в несколько другую дату, но кое-кто решил все за нас написала актриса в Инстаграме.

Девушка добавила, что утром, поехав на обследование, оставила сумку с вещами дома, а в итоге стала мамой:

 Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаем друг друга. Вообще то, что произошло и, главное, как — просто фантастика!

Марина Кравец состоит в браке с Аркадием Водаховым, с которым познакомилась еще во времена студенчества.

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