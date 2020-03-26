Звезда «Человека-паука» Том Холланд начал разводить кур

Находящийся в самоизоляции американский актер Том Холланд сообщил, что занялся разведением кур, передает NME.
Звезда фильмов о Человеке-пауке рассказал, что решил завести кур из-за того, что супермаркеты опустели после того, как люди бросились запасаться продуктами на фоне пандемии нового коронавируса. Своим питомцам актер даже дал имена: Хищник, Рейнджер, Каштан.Ранее Холланд рассказал, что ушел на самоизоляцию после того, как почувствовал себя плохо, хотя тестов на коронавирус он не проходил.
tom holland buying chickens because there’s no eggs at the grocery store is the funniest thing to come out of this pic.twitter.com/q7eubOwMC2— (@nomadspideys) March 22, 2020