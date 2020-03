Звезда «Человека-паука» Том Холланд начал разводить кур

Находящийся в самоизоляции американский актер Том Холланд сообщил, что занялся разведением кур, передает NME.

Звезда фильмов о Человеке-пауке рассказал, что решил завести кур из-за того, что супермаркеты опустели после того, как люди бросились запасаться продуктами на фоне пандемии нового коронавируса. Своим питомцам актер даже дал имена: Хищник, Рейнджер, Каштан.

tom holland buying chickens because there’s no eggs at the grocery store is the funniest thing to come out of this pic.twitter.com/q7eubOwMC2