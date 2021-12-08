Звериный рык или ласковое мяуканье: что готовит год Тигра знакам зодиака





На смену Белому Металлическому Быку идет Голубой (он же Черный) Водяной Тигр. На Востоке это животное – символ силы, щедрости и справедливости. А стихия и цвет нового года символизируют динамичность, напористость и страсть. Поэтому о тишине и покое можно забыть. Но оно и неплохо: пришло время кардинальных перемен. Поэтому не держитесь за прошлое, будьте открыты всему новому.

Год перемен

2022 год – отличное время для саморазвития и получения образования. Это может послужить импульсом для перехода на новую, более комфортную и прибыльную работу. Удачным будет и переезд на другое место жительства. Можно сменить не только квартиру, но и страну.

Сложнее всего придется пассивным людям, которые так и не смогут подняться на новый уровень.

В финансовом плане начало года будет непростым для многих знаков зодиака. Поэтому не сорите деньгами. Особенно не тратьтесь на предметы роскоши и ненужные развлечения.

Что касается здоровья, то все зависит от вашего образа жизни. Поскольку стихия воды отвечает за работу сердца и тонкого кишечника, то в новом году надо обратить самое пристальное внимание именно на эти органы.

И, конечно же, никаких психозов, неврозов и других психологических проблем. Не менее опасно углубляться и в свои переживания. Лучше уделите больше времени тем, кто рядом. Есть шанс наконец найти общий язык как со своими любимыми чадами, так и пожилыми родителями.

Многих захлестнет водоворот чувств и эмоций. Но все же не стоит как в омут с головой бросаться в любые скоропалительные отношения.

2022 год – год перемен. Смена работы, места жительства и даже партнеров – все возможно. Главное – решиться и сделать первый шаг.

ОВЕН

Год обещает быть удачнее предыдущего. Вполне реально изменить жизнь к лучшему, начав самостоятельный бизнес или продвинув новый проект. И хотя движение вперед будет трудным, но зато уверенным. А чтобы было легче принимать решения, почаще очищайте свое информационное пространство, больше отдыхайте и не уходите с головой в работу. Ведь помимо дел есть еще родные, друзья и хобби. Везде и во всем успевать поможет долгосрочное планирование.



Уделите внимание своему здоровью. Обострение хронических недугов возможно в конце сентября – начале октября.

Начало года – идеальное время для того, чтобы выступить с новыми идеями на работе. Но не нужно быть слишком настойчивым. Если начальство сразу не оценит ваши предложения, озвучьте их еще раз через месяц-другой.

Если захотите, вы точно найдете для себя подработку. Обратите внимание на интернет-ресурсы.

Летом обязательно купите лотерейный билетик. Уж очень велик шанс выиграть! Разбогатев, не спешите одалживать всем и каждому: есть риск потерять не только деньги, но и дружеское расположение. Также в это время не стоит оформлять кредиты и займы.

На любовном фронте ожидают одни потрясения. Так что зря не горячитесь. В этот год возможно все: скоропалительный брак, внезапный разрыв отношений, измена, судьбоносная встреча… Но форсировать события все же не нужно.

ТЕЛЕЦ





Год будет удачным, если работать добросовестно и не покладая рук. Старайтесь сосредоточиться на одном каком-то деле, не распыляйтесь. И не противопоставляйте себя начальству. Попробуйте приспособиться к сложившимся обстоятельствам. Деловые февральские инициативы уже летом дадут блестящие результаты. Поэтому не откладывайте идеи в долгий ящик. И смело просите помощи у друзей и единомышленников.

Многим придется заняться финансовой грамотностью: изучить возможности, связанные с инвестициями, вкладами и ценными бумагами. Присмотритесь к новым знакомым – их роль в вашей жизни будет существенной.

Если решите сменить работу или получить должность мечты, не спешите. Хотя вопрос и решится очень быстро, тщательно взвесьте все за и против. Справитесь ли?! По карьерной лестнице в этом году лучше передвигаться маленькими шажками, а не прыгать через ступеньку.

Найдите время, чтобы сходить к стоматологу, и внимательно следите за состоянием пищеварительной системы. Никаких гастрономических экспериментов!

В личных отношениях лучше все оставить как есть. Тем более что времени на любовные приключения и романтику все равно останется немного. Но не огорчайтесь! Без любви и душевного тепла вы не останетесь. И, даже если вас замучили ссоры и непонимание, не спешите расставаться: достойную замену будет найти не так-то просто.

БЛИЗНЕЦЫ





Год будет полон свершений и открытий. Успех, удача, рост популярности, продвижение в делах… Это все про вас. Одни откроют для себя новые страны и континенты, а другие в себе и близких сумеют разглядеть что-то доселе неизвестное.

С января по май потребуется немало усилий, чтобы прийти к намеченной цели. Зато во второй половине года фортуна однозначно будет на вашей стороне. Даже самые смелые планы имеют право на жизнь. А чтобы друзья и партнеры по бизнесу не подвели, фильтруйте окружение, оставляя в нем только тех, кому доверяете. Такая чистка, к слову, укрепит и здоровье. Зачем вам токсичные люди, без конца отравляющие жизнь?

Работа мечты вполне может стать реальностью. Надо лишь повнимательнее прислушиваться к людям из прошлого. Кто-то из них обязательно невзначай обмолвится об открывшейся вакансии или напомнит о каком-то вашем детском увлечении. Любая мелочь может быть весомой. Но демонстративно хлопать дверью и со скандалом уходить с прежней работы не стоит: мир тесен.

На любовном фронте – затишье. Главное, чтобы образовавшийся штиль не превратился в болото, которое может засосать. Постарайтесь внести некие перемены в ваши отношения. Вам может казаться, что вокруг одни мегеры и козлы. Но поход налево ситуацию не исправит, а развод, безусловно, ускорит.

РАК





Год обещает быть интересным и насыщенным. Запланировав свернуть горы, вы вполне можете это сделать. А вот сомнения и нерешительность чреваты потерей отличных возможностей. Несмотря ни на что, стоит рисковать и начинать новые проекты. Именно это поможет выбраться из жизненной рутины.



Нужно быть готовым к серьезным переменам в карьере. Наступивший год – своего рода трамплин для дальнейших успехов. Если вам предложат что-то интересное, не спешите сразу отказываться – подумайте. Это отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему, причем на много лет вперед.

Если говорить о финансах, то в первой половине года деньжат будет негусто. Поэтому по возможности воздержитесь от крупных покупок, особенно если это предметы престижа.

Ближе к середине года ситуация наладится, и от былых проблем не останется и воспоминаний. Но тем не менее будьте осторожны с инвестициями и вложениями в незнакомые проекты. Особенно когда быструю и большую прибыль сулят люди незнакомые или малоизвестные.

И, конечно же, следите за здоровьем. Никаких эмоциональных закидонов. Берегите сердце.

В личной жизни все спокойно. Для тех, кто в браке, представится прекрасная возможность подогреть чувства, освежить отношения, дать им второе дыхание. Тем же, кто пока в одиночном плавании, дарован превосходный шанс наконец-то встретить свою половинку. Главное – быть самими собой.





ЛЕВ







Кардинальные перемены ждут в профессиональной сфере, а вместе с ними и карьерный рост – более высокая должность или звание. Отсюда и финансовые блага: все закономерно. Надо лишь отбросить стереотипы и общественные стандарты и начать мыслить по-новому и творчески.



Даже если поначалу на работе будет много разногласий, все-таки постарайтесь их сгладить и договориться. Возможно, пойти на компромисс. Поверьте, это того стоит.

Да, вполне реально уйти с работы в свободное плавание или полностью сменить сферу деятельности. В принципе, попробовать можно. Но в любом случае все как следует обдумайте, чтобы не остаться у разбитого корыта – без денег, друзей и поддержки родных.

Особенно крупных расходов не предвидится, все более-менее приличные траты будут заранее спланированы и вписаны в бюджет.

Одинокие встретят свою вторую и, что не менее важно, идеальную половинку. Тот же, кто решится на официальный брак, будет счастлив в семейном статусе. Не исключен переезд в новую квартиру, дом или даже страну.

ДЕВА





Всем вашим желаниям суждено исполниться. Так что мечтайте! И прислушивайтесь к своей интуиции. Именно она поможет избежать проблем и разочарований. Условно год можно поделить на две части: первая половина – период расслабления, отдыха и накопления сил; вторая – время начинаний, успешных дел, самореализации, активной профессиональной деятельности. Поэтому все свои грандиозные планы и начинания отложите на июль – август. И не слушайте завистников, которые будут уверять, что ничего не получится.



Можно рассчитывать на стремительное продвижение по карьерной лестнице, но для этого придется приложить немало усилий. Все зависит только от вас. В некоторые моменты будет чувствоваться несправедливость со стороны коллег и начальства. Мол, заслуги не до конца оценены. Главное – не опускать руки и уверенно идти вперед. И вас обязательно заметят и выделят среди остальных. Перестаньте думать о неудачах!

В целом карьера будет как никогда успешной. Не должно быть никаких проблем и с финансами. Они будут появляться словно из ниоткуда. Но вы ведь знаете, что это результат неустанной работы. Хорошие дивиденды принесут вложения в недвижимость и бизнес, но инвестировать нужно только в надежные и проверенные проекты.

А чтобы здоровье не подставило подножку, займитесь профилактикой, кардинально пересмотрите к нему отношение. Иначе негативных последствий не избежать.

Что касается романтических привязанностей, то все они, увы, будут мимолетными. Тем, кто уже состоит в отношениях, нужно проанализировать ошибки, чтобы не допустить их возникновения в будущем.

ВЕСЫ





Начало года обещает быть относительно спокойным, но с каждым месяцем события будут разворачиваться все динамичнее. Успех придет к тем, кто научится быстро принимать нестандартные решения. Думать надо, но недолго. Если будете скрупулезно взвешивать каждый шаг, вас обойдут более решительные коллеги. Смелее беритесь за решение более сложных, чем обычно, задач. Появятся новые друзья, причем настоящие.

Возможно, придется отказаться от некоторых планов и целей, достижение которых ранее было в приоритете. Проведите переоценку ценностей, взглянув на жизнь под другим углом. Не старайтесь решить все и сразу: важна грамотная последовательность действий. Будьте осторожны с обещаниями. Есть риск переоценить свои возможности и не сдержать слово.

Можно планировать крупные инвестиции, искать возможности для расширения бизнеса, привлекать новых клиентов. Не бойтесь и действуйте активно: удача на вашей стороне.

Прибыль будет расти. Но вместе с доходами увеличатся и расходы, а сейчас капитал лучше копить.

Более пристальное внимание обратите на здоровье, особенно с июня по ноябрь. Дадут о себе знать хронические заболевания, берегите поясницу и почки.

Если вас что-то не устраивает в партнере, смело об этом скажите. Тягостные отношения стоит оставить и приготовиться к настоящему чувству. Шанс встретить родственную душу очень велик. Но никаких авантюр – это ложный путь к счастью.





СКОРПИОН







Чтобы достичь желаемого, придется немало потрудиться. В начале года будут преследовать различные (пусть и мелочные) неприятности. Практически всегда в них будут виноваты третьи лица. Но от этого не слаще. Не ищите виновных, а лучше постарайтесь оперативно исправлять ситуацию.

Следующие три месяца будут удачнее. Поэтому смело реализовывайте новые идеи. Можно и вовсе кардинально изменить всю свою жизнь. Не исключено, что поступит заманчивое предложение, которого вы так долго ждали и которое казалось совершенно невероятным.

Летом опять начнется черная полоса. И снова табу. Особенно на открытие нового бизнеса: он вряд ли окажется удачным. И, скорее всего, повлечет за собой потерю вложенных средств.

Осенью опять можно побороться. Победить будет трудно, но игра стоит свеч.

Возможны и перемены в личной жизни: кто-то встретит свою единственную, а кто-то захочет избавиться от исчерпавших себя отношений. Но никаких возвратов к прошлому и старым возлюбленным: в одну воду дважды не войти. Семейные ссоры и конфликты могут разрушить немало пар. Будьте терпимее друг к другу. Тем более что частой причиной конфликтов могут стать деньги, точнее, их отсутствие.

СТРЕЛЕЦ





В начале года – всего и много. Причем не самого лучшего: проблемы, нестабильность, размолвки с деловыми партнерами.



Год сулит серьезные перемены, но будет благоволить лишь решительным. Надо мудро подходить ко всем ситуациям, стараясь не упустить возможности изменить жизнь к лучшему.

Вспыльчивость и агрессия здесь не помощники. Каждое действие должно быть продуманным и взвешенным. И не забывайте, что все проблемы временны.

Не стоит ввязываться и в сомнительные проекты.

Если все будет сделано правильно, то уже осенью увидите результаты непростого начала года. Но расслабляться еще не время. Лучше вплотную займитесь повышением своего профессионального уровня: курсы, семинары, вебинары… Любые знания приветствуются.

К сожалению, больших материальных благ год не обещает, но и серьезных трат не предвидится.

Чтобы ссор и конфликтов в семье и на работе было меньше, будьте терпимее.

Если вы одиноки, готовьтесь встретиться весной со своей второй половинкой.

И берегите здоровье! Особенно летом. Возможно обострение застарелых болячек. Особенно заболеваний нервной системы и сердца.

КОЗЕРОГ





Год начнется очень удачно. Высочайшая работоспособность позволит добиваться неплохих результатов. Карьера, особенно в начале года, стремительно пойдет в гору. Здесь важно не расслабиться, чтобы не потерять деловую хватку. А вот летом самое время набраться новых знаний.



Оценивайте ситуацию трезво и не пытайтесь свернуть горы. Прибыль напрямую зависит от успехов в бизнесе. И здесь нет мелочей: упустив даже незначительную деталь, легко потерять все дело. Все же обдумав, можно не только хорошо заработать, но и отложить существенную сумму. Тратить все и сразу не стоит: велик риск переоценить свои финансовые возможности.

Больше инициативы проявите и в любовных вопросах. Если вы в поиске своей второй половинки, действуйте решительно и смело.

Уделите внимание здоровью. Слабое место – позвоночник. Возможны проблемы с обменом веществ и нарушением пищеварения. Основная причина недомоганий – сильное переутомление. 24 часа в сутках не для того, чтобы только работать.

ВОДОЛЕЙ





События будут развиваться стремительно и не всегда по заранее очерченному сценарию. Главное – сохранять силу духа, спокойствие и мужество, не отказываясь при этом от задуманных целей. Обстоятельства будут складываться таким образом, что даже самые смелые идеи в итоге все равно воплотятся в масштабный проект.



В целом год пройдет на позитивной волне. Хотя и придется пересмотреть собственные взгляды и цели, а также критически оценить близкое окружение. Старайтесь держать под контролем эмоции и чувства, да и деньгами распоряжайтесь более вдумчиво.

Все важные вопросы, связанные с продвижением по карьерной лестнице, лучше решить до конца сентября. В этом случае шансы получить достойный результат увеличиваются в разы.

Если говорить о финансах, то в начале года они нестабильны. Но из-за этого не стоит впадать в депрессию и записывать себя в неудачники. Во второй половине года ситуация изменится. Вполне вероятны новые удачные проекты и крупные выгодные сделки. Можно (и нужно!) рискнуть, но риск – дело благородное только лишь при разумном подходе и благих намерениях.

Обеспечено внимание и со стороны противоположного пола. Особенно весной и летом. Одиноким Водолеям стоит присмотреться к своему ближайшему окружению. Возможно, вторая половинка находится где-то рядом.

РЫБЫ





Постарайтесь сохранить все то, чего удалось достичь в предыдущем году. Это касается не только материальных благ, но и духовных ценностей. Научитесь лавировать между жизненными «рифами», не упуская из виду даже незначительные мелочи. Кажущиеся радужными перспективы могут оказаться не столь успешными. И, наоборот, заброшенные начинания с вялотекущим продолжением вдруг могут резко получить новый импульс.



Знакомство с влиятельным человеком способно кардинально изменить жизнь. Прислушайтесь к его рекомендациям. Удача будет на вашей стороне, а вместе с ней и повышение доходов. Но не спешите тратить все деньги сразу: отложите хоть что-то про запас. Никаких кредитов и ссуд! Не поддавайтесь соблазну, хотя цель и будет казаться легкодостижимой. Также никому не одалживайте денег. Или дайте ровно столько, сколько не жалко будет потерять.

Чтобы поправить здоровье и набраться сил, запланируйте отпуск на конец осени – начало зимы. Это лучшее время для размышлений и снятия стресса.

Если говорить о личных отношениях, то уж очень нестабильными они будут. И зависит их прочность не только от партнера, но и от вас. Не разрушайте идиллию мелкими придирками.

Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, останутся в ней, если выдержат проверку временем, по крайней мере, до следующего года. В декабре самое время подумать о браке.





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