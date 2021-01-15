Звания "Ученый года НАН Беларуси – 2020" удостоен академик Владимир Агабеков

Владимир Енокович Агабеков – известный в нашей стране и за рубежом ученый в области малотоннажной химии. Среди его наград – премия НАН Беларуси (2005) за цикл работ «Отечественные пленочные поляризаторы различного функционального назначения», премия НАН Беларуси (2015) за цикл работ «Синтез, структура и свойства нанокомпозиционных функциональных покрытий на основе полимеров», премия НАН Беларуси (2017) за цикл работ «Формирование и свойства новых типов металл-диэлектрических наноструктур для создания оптических метаматериалов». Академик награжден орденом Почета (2015), медалью Франциска Скорины (2000), Почетной грамотой Совета Министров (2007).Напоминаем, что звание "Ученый года Национальной академии наук Беларуси" присуждается ежегодно. Этот конкурс – третий по счету. Его цель – выявление и поощрение наиболее эффективно работающих в конкурсном году ученых из числа академиков и членов-корреспондентов, а также научных работников высшей квалификации, работающих в научных организациях НАН Беларуси, которые имеют значимые личные достижения в научно-исследовательской деятельности, вносят весомый вклад в развитие научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь, укрепление международного авторитета Академии наук Беларуси, подготовку кадров высшей научной квалификации. Победителями конкурса в разные годы становились член-корреспондент Эмилия Коломиец (2017), академик Николай Казак (2018 году), член-корреспондент Александр Коваленя (2019).