Zoom и Facebook запустят новую интерактивную платформу

Компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги для видеоконференций, заявила, что намерена создать новую платформу совместно с соцсетью Facebook. Об этом сообщает РИА Новости.
В пресс-релизе отмечается, что платформа Whiteboard создается, чтобы обеспечить эффективную и простую в использовании совместную работу до, во время и после виртуальной встречи.
Благодаря такому сотрудничеству в будущем могут внедрить новое приложение Horizon Workrooms с использованием виртуальной реальности. Так, пользователи смогут собираться в одной виртуальной комнате для встреч.
– Эта интеграция перенесет Zoom Meetings и Zoom Whiteboard в пространство виртуальной реальности с помощью гарнитур Oculus от Facebook, – также отмечает компания.
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