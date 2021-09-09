Зона отдыха "Жара" открылась на берегу Чижовского водохранилища

Новая зона отдыха "Жара" открылась сегодня в Заводском районе столицы – на берегу Чижовского водохранилища в районе улицы Корзюки, пишет БЕЛТА.
Во время торжественного открытия председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев отметил, что делать такие подарки минчанам накануне Дня города стало доброй традицией, и сегодня в других районах также открываются зоны отдыха, футбольные стадионы и другие объекты.
– При возведении площадки использовались натуральные природные материалы. В следующем году мы планируем сделать в каждом районе еще по одной такой площадке, – сказал Владимир Кухарев.
Еще до официального открытия местные жители оценили и мелкий песочек на насыпном пляже, и удобные шезлонги. Здесь смогут проводить время любители футбола, волейбола и те, кто ведет здоровый образ жизни.
По достоинству были оценены и новая смотровая площадка с ограждением, и плавучий рыбацкий домик, откуда открываются изумительные виды.
В перспективе здесь появится пост ОСВОД.
Так, "Жара" станет первой в Минске зоной отдыха (не экотропой), где проводятся экопросветительские мероприятия. Уже сейчас на берегу размещен информационный стенд проекта "Зеленые классы Беларуси", посвященный флоре и фауне водохранилища.
Фото: БЕЛТА