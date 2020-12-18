«Партизаны Беларуси» - лучший творческий проект года. В Минске назвали обладателей «Золотой литеры»

Лучшим творческим проектом года республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий признан мультимедийный проект «Партизаны Беларуси». Еще один наш мультимедийный проект – «НеОБЫЧАЙНые деревни» – победил в номинации «Лучшие материалы историко-краеведческой тематики».Целая россыпь наград и у наших журналистов: в номинациях среди республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий победителями стали обозреватель отдела политической информации «СБ. Беларусь сегодня» Максим Осипов («Лучшие материалы общественно-политической тематики»), обозреватель отдела социальной политики, образования и культуры «Народной газеты» Валентин Пепеляев («Лучшие материалы культурной тематики»), заместитель редактора отдела молодежной политики и социальных проблем «Знамя юности» Виктория Крупенькова («Лучшие материалы молодежной, детско-юношеской тематики»). Отличились наши коллеги и в персональных номинациях. Лучшим репортером республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий признана специальный корреспондент отдела новостей газеты «Рэспубліка» Христина Глушко. А в номинации «Лучший аналитический материал (журналистское расследование, проблемная статья, авторская колонка, рецензия) республиканских, областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий» победил обозреватель отдела политической информации ИД «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.
В номинации «Лучшие материалы научной, научно-популярной тематики» лауреатом стала Вера Артеага (Ганкина-Бутько), обозреватель отдела по освещению экономической проблематики редакции газеты «Рэспубліка». А в номинации «Лучший интернет-проект» – проект «Обелиски великого подвига».
Специальный приз «За вклад в журналистику» получил главный редактор «Сельской газеты» Сергей Михович. Он признается: к этой награде шел 41 год и посвящает ее своему отцу, который дал путевку в профессию.
– «Сельская газета» – это моя первая работа, как первая любовь. Вообще, за многолетнюю карьеру я побывал только в двух редакциях – такая стабильность доставляет удовольствие. Я очень взволнован и благодарен за то, что мой вклад в журналистику оценило высокое жюри, это моя первая персональная «Золотая литера». Спасибо моему коллективу и руководству издательского дома «Беларусь сегодня» за оказанное доверие. Наверное, я не совсем обычный главный редактор, потому что часто позволяю себе еще и писать на страницах газеты – веду колонки, делаю интервью с очень интересными личностями. Но награду хочу посвятить своему отцу, который недавно ушел из жизни. Он был одним из лучших руководителей колхозов Могилевщины и подвиг меня на то, чтобы я занимался именно аграрной тематикой. Уверен: все самое лучшее впереди. Белорусская журналистика на правильном пути, мы сегодня занимаем активную позицию на переднем идеологическом крае. Мне не стыдно за свое творчество и творчество своих коллег: меня наполняет гордость, что вместе с Президентом и Правительством мы выстраиваем суверенную независимую Беларусь – такую, какой ее видит белорусский народ.
Павел Легкий, первый замминистра информации, также поделился эмоциями:
– Хотелось провести эту церемонию немножко по-другому: мы строили на нее большие планы, но пандемия внесла свои коррективы. И все же решили не отказываться от возможности всем собраться в зале, пообщаться и вручить заслуженные награды. Конкурс проведен в 16-й раз, было представлено почти 400 работ – мы наблюдаем постепенный рост количества заявок. Отмечу высокий уровень материалов, свидетельствующий о ярких талантах в нашей журналисткой среде. Сегодня такая пора, когда все могут считать себя настоящими акулами пера. Но нам с вами понятно, что невозможно подменить сегодня народным творчеством настоящую качественную журналистику. Ее время никуда не ушло, и востребованность журналистского труда будет расти. Мы наблюдаем в обществе усталость от фейков, люди хотят качественной журналистики. Мусор отсеется, а ваш труд будет всегда востребован. Желаю вам всем здоровья и бодрости духа! Пусть благополучие нас не покидает, а хорошее настроение будет весь 2021 год.