«Партизаны Беларуси» - лучший творческий проект года. В Минске назвали обладателей «Золотой литеры»

Лучшим творческим проектом года республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий признан мультимедийный проект «Партизаны Беларуси». Еще один наш мультимедийный проект – «НеОБЫЧАЙНые деревни» – победил в номинации «Лучшие материалы историко-краеведческой тематики».

Целая россыпь наград и у наших журналистов: в номинациях среди республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий победителями стали обозреватель отдела политической информации «СБ. Беларусь сегодня», обозреватель отдела социальной политики, образования и культуры «Народной газеты», заместитель редактора отдела молодежной политики и социальных проблем «Знамя юности». Отличились наши коллеги и в персональных номинациях. Лучшим репортером республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий признана специальный корреспондент отдела новостей газеты «Рэспубліка»А в номинации «Лучший аналитический материал (журналистское расследование, проблемная статья, авторская колонка, рецензия) республиканских, областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий» победил обозреватель отдела политической информации ИД «Беларусь сегодня»В номинации «Лучшие материалы научной, научно-популярной тематики» лауреатом сталаобозреватель отдела по освещению экономической проблематики редакции газеты «Рэспубліка». А в номинации «Лучший интернет-проект» – проектСпециальный приз «За вклад в журналистику» получил главный редактор «Сельской газеты»Он признается: к этой награде шел 41 год и посвящает ее своему отцу, который дал путевку в профессию., также поделился эмоциями: