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Церемония награждения победителей XVII Национального конкурса "Золотая литера" проходит в Минске: среди лауреатов - ряд журналистов ИД "Беларусь сегодня"

Цвет белорусской журналистики сегодня, в День печати, собрал Национальный конкурс «Золотая литера». Здесь достойнейшие из лучших, чье перо никогда не покидает читателей равнодушными, интригуя и зачаровывая, просвещая и информируя, заставляя анализировать и задумываться. Это творческое состязание проведено в семнадцатый раз.


Участниками его стали представители республиканских, областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий, зарегистрированных в Республике Беларусь.

Для участия в конкурсе подано более 400 работ. Жюри определило победителей в 25 номинациях, отметив лучшие коллективы редакций, творческие проекты, мастерство отдельных журналистов. Совсем скоро мы узнаем имена победителей, которых ожидают дипломы и памятные знаки в виде изящных статуэток. Раскроем и главную интригу – кому же достанется Гран-при конкурса?

В лучших традициях газетной верстки первыми наградили победителей и лауреатов в номинации «Лучшие материалы общественно-политической тематики». «Золотую литеру» из рук Владимира Перцова, министра информации, получил Евгений Кононович, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня». 

Оперативный отклик на происходящие в стране и мире события, глубокие и яркие комментарии, любопытные прогнозы – таковым предстает перед читателями творчество Евгения Кононовича. Особое внимание он уделяет вопросам реализации важнейших государственных программ, тенденциям политического развития страны, проблемным вопросам экономики и международных отношений. С привлечением депутатов, политологов, социологов, экономистов, специалистов министерств и ведомств он помогает читателям ориентироваться в животрепещущих вопросах и проблемах современного общества.

«Если бы не ваш вдохновенный труд, эта церемония просто не состоялась бы: была бы другая страна», - сказал Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, награждая победителей лауреатов в номинации «Лучшие материалы общественно-политической тематики».

На сцену за дипломом победителя и крылатой статуэткой поднялся Владимир Волчков, обозреватель газеты «Рэспубліка» издательского дома «Беларусь сегодня».

В номинации «Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни» одним из победителей стал Сергей Гордиенко, заместитель главного редактора газеты «СБ. Беларусь сегодня». В прошлом году он опубликовал более 50 материалов о спорте и здоровом образе жизни, все они отличаются аналитичностью, глубиной, нестандартными подходами, оригинальным стилем. За плечами Сергея Александровича работа на четырех Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

Профессиональной смелости, остроты мысли, непредвзятости и благодарных читателей пожелала журналистам Ольга Самусевич, декан факультета журналистики БГУ, награждая победителей и лауреатов в номинации «Лучшие материалы молодежной, детско-юношеской тематики». Лауреатом ее стала Ольга Вальченко, собственный корреспондент по Гомельской области газеты «СБ. Беларусь сегодня».  

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Фото: Александр КУШНЕР
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