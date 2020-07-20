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«Золотой мяч» не будут вручать впервые с момента основания премии

Журнал France Football сообщил, что «Золотой мяч» за 2020 год вручаться не будет.


В издании отметили, что из-за пандемии коронавируса отсутствуют справедливые условия для вручения приза.

«Мы не хотим, чтобы в описании этой награды была звездочка со сноской «приз, выигранный в исключительных обстоятельствах из-за кризиса, вызванного коронавирусом». Справедливость, столь важная для получения этого почетного приза, не может быть обеспечена, в частности, в плане статистики игроков. Нельзя оценивать футболистов одинаково, учитывая, что сезон для некоторых из них резко оборвался», — говорится в заявлении France Football.

Таким образом, «Золотой мяч» не будет вручен впервые с момента основания премии в 1956 году.

Отметим, что из-за COVID-19 были досрочно завершены только два топ-чемпионата — Франции и Нидерландов. Первенства Германии и Испании уже доиграны, в Англии, России и Испании остается один тур. Отстает от остальных Италия, где необходимо доиграть еще четыре тура. На август запланирован рестарт еврокубков — Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В футбольном сообществе отмену «Золотого мяча – 2020» восприняли негативно. Многие болельщики убеждены, что таким образом издание отобрало награду у лучшего футболиста года в Европе – форварда «Баварии» Роберта Левандовского, который в текущем сезоне в 43 матчах за мюнхенцев во всех турнирах наколотил 51 гол и отдал 6 результативных передач. Польских нападающий вместе с командой стал чемпионом Германии и выиграл Кубок страны, а также продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов.


Добавим, что «Золотой мяч – 2019» получил форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, который также чаще других удостаивался самой престижной награды в мировом футболе – шесть раз. У ближайшего преследователя – португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду – пять «Золотых мячей».

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Фото: Рейтер
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