По предварительным данным, международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2020 года составили $7485,6 млн (в эквиваленте). Об этом сообщается в управлении информации и общественных связей Национального банка.
За октябрь золотовалютные резервы выросли на $164,2 млн, или на 2,2%, после снижения на $136,4 млн (на 1,8%), которое наблюдалось в сентябре.
Уровень золотовалютных резервов повысился в октябре, так как Правительство привлекло внешний заем. Также способствовала росту покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
В октябре Правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $222 млн.
Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января следующего года должен составить не менее $7,3 млрд.
Фото: БЕЛТА
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Золотовалютные резервы Беларуси за октябрь выросли на 2,2% – почти до $7,5 млрд
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