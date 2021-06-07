Международные резервные активы Беларуси на 1 июня текущего года, по предварительным данным, составили 7763,1 млн долларов (в эквиваленте), сообщили sb.by в пресс-службе Национального банка.
При этом за май 2021 года золотовалютные резервы увеличились на 485,2 млн долларов (или на 6,7%) после роста в апреле на 337,9 млн долларов (или на 4,9%).
Резервы в мае выросли за счет покупки Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, увеличения стоимости монетарного золота, а также поступления валюты.
В мае текущего года Правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 132 млн долларов.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 млрд долларов.
Фото: БЕЛТА
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Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 7,8 млрд долларов
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.