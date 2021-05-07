Международные резервные активы Беларуси на 1 мая текущего года, по предварительным данным, составили 7 млрд 277,9 млн долларов (в эквиваленте), сообщили sb.by в пресс-службе Национального банка.
При этом за апрель золотовалютные резервы выросли на 337,9 млн долларов (или на 4,9%) после снижения в марте на 174,5 млн (на 2,5%), отметили в Нацбанке.
Резервы в апреле выросли за счет покупки Нацбанком валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже, увеличения стоимости монетарного золота и поступления валюты.
В апреле текущего года Правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму 105 млн долларов.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 млрд долларов.
Фото: БЕЛТА
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Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 7,3 млрд долларов
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