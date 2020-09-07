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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 сентября составили 7,5 млрд долларов

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 457,8 млн долларов (в эквиваленте). Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.


За август золотовалютные резервы снизились на 1 399,6 млн долларов (на 15,8 процента) после роста в июле на 61,8 млн долларов (на 0,7 процента).

В Нацбанке пояснили: снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой  биржи. При этом Правительством и Нацбанком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 351,7 млн долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем ЗВР на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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