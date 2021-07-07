Международные резервные активы Беларуси на 1 июля текущего года, согласно предварительным данным, сложились на уровне 7409,3 млн долларов (в эквиваленте), сообщили sb.by в пресс-службе Национального банка.
Отмечается, что за июнь нынешнего года золотовалютные резервы уменьшились на 353,8 млн долларов (или на 4,6%) после наблюдавшегося роста в мае на 485,2 млн долларов (или на 6,7%).
Снижение уровня международных резервных активов по итогам июня в основном связано с плановым погашением Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму примерно 240 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в июне способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин и привлечения Министерством финансов средств в иностранной валюте.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на текущий год объем международных резервных активов на 1 января следующего года должен составить не менее 6,0 млрд. долларов.
Фото: БЕЛТА
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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июля составили 7,4 млрд долларов
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