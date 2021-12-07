Золотовалютные резервы Беларуси на 1 декабря составили 8,5 млрд долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря нынешнего года, по предварительным данным, составили 8,469 млрд долларов в эквиваленте. Об этом sb.by сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.
За ноябрь текущего года золотовалютные резервы снизились на 80,7 млн долларов (на 0,9%) после роста в октябре на 89,8 млн долларов (на 1,1%).
Отмечается, что снижение уровня международных резервных активов по итогам ноября в основном обусловлено плановым погашением Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 275 млн долларов. Поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин, а также увеличение стоимости монетарного золота.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января будущего года должен составить не менее 6 млрд долларов.
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