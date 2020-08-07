Золотовалютные резервы Беларуси на 1 августа составили 8,9 млрд долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 августа 2020 года, по предварительным данным, составили 8 млрд 857,5 млн долларов (в эквиваленте), сообщили sb.by в пресс-службе Национального банка.





За июль текущего года золотовалютные резервы выросли на 61,8 млн. долларов (или на 0,7%) после роста в июне на 916,4 млн долларов (или на 11,63%).

"Рост уровня золотовалютных резервов в июле в основном обусловлен увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет", - отметили в Нацбанке

В июле Правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 422 млн долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.