Мы продолжаем рассказывать о новых коллекциях модных брендов, которые они выпускают специально к лету. Сегодня в нашем обзоре линейка солнцезащитных очков от американской марки Supreme.
В коллекции представлены модели с круглыми, овальными и прямоугольными оправами. Все очки выполнены из ацетата.
Цветовая палитра разнообразная: от классического черного, коричневого и белого до ярко-розового и красного.
На некоторых очках нанесен принт из разноцветных звезд и молний. Кроме того, бренд представил несколько моделей с серебристыми и золотистыми вставками.
Новая коллекция будет доступна с 17 июня.
Фото: supremenewyork.com
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Камуфляж и звезды: Supreme представил новую коллекцию солнцезащитных очков
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