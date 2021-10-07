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Золотая осень в Минске. Посмотрите красивое аэровидео

Осенний Минск сняли с высоты птичьего полета. Посмотрите новое аэровидео от Павла Кузьмина и Елены Русиновой. Самый живописный сезон года окутал город Минск. Золотистые кроны деревьев и солнечная погода зовут минчан прогуляться по уютным улочкам столицы. Мы не упустили возможности заснять осеннюю сказку с высоты птичьего полета. Осень в Минске особенно красива из-за большого количества парков, скверов и бульваров. Ясная погода и золотой листопад приходятся чаще всего на начало октября. Этот период отлично подойдет для мини-путешествия по белорусским городам.

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