Обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня» Евгений Кононович стал обладателем "Золотой литеры"

В лучших традициях газетной верстки первыми наградили победителей и лауреатов в номинации «Лучшие материалы общественно-политической тематики». «Золотую литеру» из рук Владимира Перцова, министра информации, получил Евгений Кононович, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня».



Оперативный отклик на происходящие в стране и мире события, глубокие и яркие комментарии, любопытные прогнозы – таковым предстает перед читателями творчество Евгения Кононовича. Особое внимание он уделяет вопросам реализации важнейших государственных программ, тенденциям политического развития страны, проблемным вопросам экономики и международных отношений. С привлечением депутатов, политологов, социологов, экономистов, специалистов министерств и ведомств он помогает читателям ориентироваться в животрепещущих вопросах и проблемах современного общества.