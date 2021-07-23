Пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова понесут знамя белорусской делегации на открытии Олимпиады в Токио.
Фото: noc.by
– Ответственность ощущается перед открытием Игр, – сказал Никита Цмыг. – Нам доверили важную миссию, мы первыми из белорусской команды выйдем на стадион. Конечно, это приятно, почетно и ответственно.
А Анна Марусова пожелала, чтобы белорусский флаг в Токио поднимался над олимпийскими объектами как можно чаще. Кстати, лучница сегодня стала одной из первых спортсменок, начавших выступление на Играх: в утренней программе она соревновалась в квалификации.
Напомним, решение о том, что на церемонии открытия от каждой команды флаг будут нести мужчина и женщина, принято исполкомом Международного олимпийского комитета еще в марте прошлого года. Оно призвано обеспечить гендерное равенство на Олимпийских играх.
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Знаменосец белорусской сборной на ОИ Никита Цмыг: нам доверили важную миссию, это приятно, почетно и ответственно
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