Знаменосец белорусской сборной на ОИ Никита Цмыг: нам доверили важную миссию, это приятно, почетно и ответственно

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– сказал Никита Цмыг. –А Анна Марусова пожелала, чтобы белорусский флаг в Токио поднимался над олимпийскими объектами как можно чаще. Кстати, лучница сегодня стала одной из первых спортсменок, начавших выступление на Играх: в утренней программе она соревновалась в квалификации.Напомним, решение о том, что на церемонии открытия от каждой команды флаг будут нести мужчина и женщина, принято исполкомом Международного олимпийского комитета еще в марте прошлого года. Оно призвано обеспечить гендерное равенство на Олимпийских играх.