Знаменитый повар поделился рецептом идеального картофеля по-деревенски

Список ингредиентов

Время готовки

Для порции на четверых человек Евгений Клопотенко рекомендует следующий набор продуктов: 500 граммов картофеля, 4–5 зубчиков чеснока, 2–3 столовые ложки подсолнечного масла. Из специй – 2–3 веточки розмарина, соль и перец.В первую очередь картофель нужно отварить. Делать это повар советует в течение 20 минут. Идеально готовым он при этом быть не должен. Кстати, чистить овощ необязательно – Клопотенко варит картофель в кожуре.объяснил кулинар.Частично готовый картофель нарезаем дольками и укладываем в смазанную маслом форму. После придаем дополнительный аромат. Здесь в ход идут чеснок (Клопотенко просто раздавливает зубчики ножом, но можно порезать их или пропустить через чеснокодавку) и специи. Веточки розмарина ломаем на несколько частей и равномерно распределяем между дольками картофеля. Добавляем соль и перец по вкусу. Это не единственный возможный набор – можно использовать любые специи, которые вам нравятся. Например, розмарин заменить тимьяном, добавить паприку или перец чили.Запекается картофель по-деревенски при температуре в 210 ℃. Если в вашей духовке есть функция «гриль», смело используйте ее. Время приготовления – 10–15 минут.Когда блюдо будет готово, его нужно красиво подать. Клопотенко рекомендует добавить несколько деталей: посыпать картофель свежемолотым перцем и сбрызнуть лимонным соком.Фото: скриншоты видео