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Знаменитый повар поделился рецептом идеального картофеля по-деревенски

Кто сказал, что рецепты от именитых кулинаров обязательно должны быть сложными? Готовить вкусные блюда можно и без заморочек на кухне. Пример такого простого, но любимого многими рецепта – картофель по-деревенски. Этот гарнир отлично подойдет к стейку, курице или рыбе, а также может выступить в роли отдельной закуски. Домашний вариант картофеля все готовят по-разному – сегодня поговорим о варианте шеф-повара, победителя 5-го сезона украинского кулинарного шоу «МастерШеф» Евгения Клопотенко. Секретами приготовления сытного гарнира он поделился на своем YouTube-канале.

Список ингредиентов

Для порции на четверых человек Евгений Клопотенко рекомендует следующий набор продуктов: 500 граммов картофеля, 4–5 зубчиков чеснока, 2–3 столовые ложки подсолнечного масла. Из специй – 2–3 веточки розмарина, соль и перец.

Время готовки


В первую очередь картофель нужно отварить. Делать это повар советует в течение 20 минут. Идеально готовым он при этом быть не должен. Кстати, чистить овощ необязательно – Клопотенко варит картофель в кожуре.

– Главный секрет – картофель сначала надо отварить, а потом запекать. Если запекать будете сразу, овощ будет иметь пустой вкус в серединке. А когда отвариваете, структура крахмала в картофеле изменяется, и при запекании она становится более плотной, – объяснил кулинар.


Частично готовый картофель нарезаем дольками и укладываем в смазанную маслом форму. После придаем дополнительный аромат. Здесь в ход идут чеснок (Клопотенко просто раздавливает зубчики ножом, но можно порезать их или пропустить через чеснокодавку) и специи. Веточки розмарина ломаем на несколько частей и равномерно распределяем между дольками картофеля. Добавляем соль и перец по вкусу. Это не единственный возможный набор – можно использовать любые специи, которые вам нравятся. Например, розмарин заменить тимьяном, добавить паприку или перец чили.

Запекается картофель по-деревенски при температуре в 210 ℃. Если в вашей духовке есть функция «гриль», смело используйте ее. Время приготовления – 10–15 минут. 


Когда блюдо будет готово, его нужно красиво подать. Клопотенко рекомендует добавить несколько деталей: посыпать картофель свежемолотым перцем и сбрызнуть лимонным соком.

Фото: скриншоты видео
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