Знаменитую картину Боттичелли выставят на торги в Нью-Йорке, стартовая цена – 80 млн долларов

За последние полвека полотно неоднократно экспонировалось в крупнейших музеях мира, в том числе Национальной галерее в Лондоне и Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке, и считается не только одним из величайших произведений художника, находящихся в частной коллекции, но и одной из наиболее выдающихся картин эпохи Возрождения.«Молодой человек с медальоном» датируется 1470–1480 годами, нынешнему владельцу холст достался в 1982 году, тогда за него была выплачена сумма, превышающая 1 млн долларов. По мнению экспертов торгового дома Sotheby's, сейчас стоимость работы Боттичелли может превысить 100 млн долларов на аукционе. Предыдущий рекорд принадлежит работе импрессиониста Клода Моне «Стога сена» (1891), проданной в 2019 году на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 110,7 млн долларов.