Знаменитому экс-возлюбленному Заворотнюк приписывают роман с ее копией

Пикантности ситуации придает статус актера Сергея Жигунова — он все еще женат, пишет Starhit.

Актеру Сергею Жигунову приписывают роман с журналисткой Викторией Ворожбит, которая очень похожа на актрису Анастасию Заворотнюк.

Известно, что новая пассия женатого Жигунова перебралась в Москву, а до этого долгое время работала в Приморье. Инсайдеры считают, что Ворожбит специально копирует внешность Заворотнюк, чтобы еще больше расположить к себе Жигунова.

— Видно, что на Жигунова это действует как гипноз. Их нежная «дружба» ни для кого на Сахалине не секрет, хотя оба ее не афишируют. Все ведь женаты! У Вики, например, в соцсетях стоит пометка «в браке». Но интересная деталь: если зайдете на страницу к ее мужу, увидите надпись «разведен»...» — рассказал источник.