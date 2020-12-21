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  2. Знакомство в Интернете с "американским солдатом" для борисовчанки обернулось потерей 20 тысяч долларов

Знакомство в Интернете с "американским солдатом" для борисовчанки обернулось потерей 20 тысяч долларов

Наивная борисовчанка из-за своей симпатии к виртуальному другу лишилась более 20 тысяч долларов. Об этом пишет в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. 

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В конце ноября 33-летняя женщина обратилась в милицию и заявила о мошенничестве. Она пояснила, что летом в соцсети ей написал якобы иностранец. Мужчина представился американским солдатом, который сейчас исполняет интернациональный долг в Сирии.

Во время виртуального общения у белоруски возникла симпатия к иностранцу, и он этим воспользовался. Собеседник попросил принять от курьера кейс с драгоценностями и документами на недвижимость в США и Великобритании. К возлюбленной приехать пообещал при первой же возможности. 

Посредник в переписке запросил крупную сумму за доставку посылки. У женщины денег не оказалось, поэтому она оформила два кредита в банке и часть валюты заняла у знакомых. 

За несколько траншей борисовчанка отправила более 20 тыс. долларов. При этом ее не смутило, что предлагаемые реквизиты принадлежат банкам соседнего государства. Женщина поняла, что все это не любовь, а обман лишь после очередной просьбы выслать недостающую сумму.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, следователи возбудили уголовное дело. Личность подозреваемого устанавливается. 

Видео МВД
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