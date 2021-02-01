Знакомство с водно-болотными угодьями Беларуси предложат посетителям выставки в Бресте

Выставка «ВБУ», посвященная 50-летию подписания Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, начнет работу 2 февраля в Брестском областном краеведческом музее, сообщили в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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– Экспозиция, открывающаяся 2 февраля в областном краеведческом музее, создана при поддержке Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, кафедры ботаники и кафедры общеобразовательных дисциплин и методик их преподавания Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина и Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, – проинформировали в комитете. Выставка познакомит посетителей с водно-болотными угодьями Беларуси и Брестской области, их обитателями – растениями и животными, проблемами и успехами сохранения.
В экспозиции будут представлены гербарии растений, таксидермические копии птиц, фотографии, предметы быта полешуков – коренных жителей Полесья.
– Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, была принята 2 февраля 1971 года по инициативе Международного бюро по изучению ВБУ и водоплавающих птиц в иранском городе Рамсар. В настоящее время она рассматривает водно-болотные угодья не только как места обитания водоплавающих птиц, но и как экосистемы, имеющие огромное значение в природе: они определяют круговорот воды и элементов питания, оказывают влияние на климат, обеспечивают биоразнообразие.
– Беларусь относится к числу стран с высокой степенью заболоченности земель, – напомнили в Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. – Несмотря на интенсивные мелиоративные работы, в республике до настоящего времени в естественном состоянии сохранилось значительное количество водно-болотных угодий. Среди них крупнейшие в Европе открытые низинные болота и сильно обводненные поймы равнинных рек, имеющих большое значение для сохранения природного разнообразия.
Наша страна присоединилась к Рамсарской конвенции в сентябре 1999 года, объявив первой Рамсарской территорией заказник республиканского значения «Споровский». Позже Рамсарскими угодьями стали еще 25 охраняемых территорий Беларуси.
Выставка «ВБУ» в Бресте будет работать до 28 февраля.
Фото: pixabay.com
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Знакомство с водно-болотными угодьями Беларуси предложат посетителям выставки в Бресте
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