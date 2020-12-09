Знакомство с победителями смотра-конкурса Дедов Морозов и Снегурочек «Елка-Фэст» пройдет 11 декабря в онлайн-формате

Результаты финала VIII Республиканского смотра-конкурса Дедов Морозов и Снегурочек «Елка-Фэст» дети и взрослые узнают в режиме онлайн 10 декабря. Об этом сообщила в среду журналистам в Национальном пресс-центре заведующий отделом культурно-досуговых программ Национального центра художественного творчества детей и молодежи Наталья Комзалова, передает корреспондент sb.by.
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– В этом году как никогда много мероприятий проходит у нас в онлайн-формате, – сказала она. – Так, 10 декабря мы проводим финал Республиканского смотра-конкурса Дедов Морозов и Снегурочек «Елка-Фэст». Это традиционное мероприятие, которое проходит накануне новогодних праздников. В 11:30 на нашем YouTube-канале состоится онлайн-приветствие финалистов смотра-конкурса. Лучшие Деды Морозы и Снегурочки поздравят ребят с наступающими праздниками. В 11:45 начнется программа для детей «Елка-Фест», которая также будет демонстрироваться в формате онлайн. Все желающие смогут познакомиться с лучшими программами, которые были представлены на смотре-конкурсе.
На следующие день, 11 декабря, в центре откроется экспозиция лучших работ XXIV Республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Калядная зорка».
– Мы рады тому, что в рамках онлайн-экскурсии «Зимние истории» по этой выставке с творчеством участников смогут познакомиться все ребята нашей страны, – отметила Наталья Комзалова. – Если раньше к нам приезжали в основном учащиеся города Минска и из близлежащих населенных пунктов, то в этом году аудитория значительно расширится. 11 декабря онлайн-выставка также будет выложена на YouTube-канале Национального центра художественного творчества детей и молодежи.
Экскурсия «Зимние истории» будет проводиться и в обычном формате – по предварительной записи для групп от пяти человек. Программа рассчитана на младший и средний школьный возраст. Длительность составляет 45 минут. Юным посетителям обещаны знакомство с традициями празднования Нового года и Коляд, необычные рождественские истории, экскурс по зимним видам спорта, мультфильмы о зимних праздниках, игры и развлекательные квизы под руководством гида.
Национальный центр художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Беларуси – ведущее учреждение в системе дополнительного образования детей и молодежи страны, которое осуществляет координацию и взаимодействие 184 учреждений дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля. Ежегодно более 15 тысяч детей, подростков и молодежи становятся участниками международных и республиканских фестивалей, конкурсов, выставок.
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Знакомство с победителями смотра-конкурса Дедов Морозов и Снегурочек «Елка-Фэст» пройдет 11 декабря в онлайн-формате
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Фото: Владимир ШЛАПАК