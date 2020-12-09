Знакомство с победителями смотра-конкурса Дедов Морозов и Снегурочек «Елка-Фэст» пройдет 11 декабря в онлайн-формате

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– сказала она.На следующие день, 11 декабря, в центре откроется экспозиция лучших работ XXIV Республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Калядная зорка».– отметила Наталья Комзалова.Экскурсия «Зимние истории» будет проводиться и в обычном формате – по предварительной записи для групп от пяти человек. Программа рассчитана на младший и средний школьный возраст. Длительность составляет 45 минут. Юным посетителям обещаны знакомство с традициями празднования Нового года и Коляд, необычные рождественские истории, экскурс по зимним видам спорта, мультфильмы о зимних праздниках, игры и развлекательные квизы под руководством гида.Национальный центр художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Беларуси – ведущее учреждение в системе дополнительного образования детей и молодежи страны, которое осуществляет координацию и взаимодействие 184 учреждений дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля. Ежегодно более 15 тысяч детей, подростков и молодежи становятся участниками международных и республиканских фестивалей, конкурсов, выставок.