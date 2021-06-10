Знакомство с наследницей: принц Гарри и Меган Маркл представили новорожденную дочь Елизавете II

Герцоги Сассекские показали дочь по видеосвязи. Источник близкий к Гарри и Меган рассказал, что пара была очень взволнована и не могла дождаться встречи с монархом. Они позвонили королеве из клиники в Санта-Барбаре, Калифорния.Напомним, Меган Маркл родила дочь 4 июня, однако общественности данную новость сообщили спустя два дня. Малышку назвали Лилибет Диана – в честь прабабушки Елизаветы II и бабушки принцессы Дианы.