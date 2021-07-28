Змушко не смогла пробиться в полуфинал по плаванию 200 м брассом на Олимпиаде

На фото: во время соревнований

Наша соотечественница в своем заплыве финишировала шестой, преодолев 200 м брассом за 2:27.59 секунды. В полуфинал Алина Змушко пробиться не смогла.Ранее спортсменка также выступала в квалификации стометровки брассом, однако пройти в полуфинал олимпийского турнира у нее не получилось.Сегодня на Играх с рядом именитых пловчих планеты соревновалась и другая наша соотечественница – Анастасия Шкурдай. Она не смогла пробиться в полуфинал стометровки вольным стилем, в своем заплыве финишировав 5-й с результатом 55,17 секунды.Напомним, что в ходе соревнований в Токио наши спортсмены смогли пройти в финал по плаванию: Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай испытали свои силы в преодолении стометровки брассом и баттерфляем соответственно. Наши соотечественники финишировали с результатами 59,36 и 57,05 секунд, заняв восьмые места в своих категориях.Олимпиада в Токио завершится 8 августа.