Злоупотребление доминирующим положением и недобросовестная конкуренция — основные нарушения на рынке ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия выделила приоритетные направления своей деятельности в сфере защиты конкуренции и антимонопольного регулирования. Коллегия ЕЭК на состоявшемся сегодня в Москве заседании одобрила проект соответствующего годового отчета. Он будет опубликован на сайте ЕАЭС после его рассмотрения Высшим Евразийским экономическим советом, сообщается на официальном сайте ЕЭК.
Согласно документу, в 2019 году Комиссия рассмотрела 17 заявлений по признакам нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС. Самыми распространенными из них оказались злоупотребление доминирующим положением и недобросовестная конкуренция. Также антимонопольным блоком Комиссии было проведено девять расследований и рассмотрено восемь дел по фактам нарушений правил конкуренции на рынках ЕАЭС.
Однако существуют случаи, при которых расследования и возбуждения дела можно избежать. Механизм «мягкого регулирования» был внедрен в право союза относительно недавно, но уже в минувшем году Комиссия разработала семь предложений по устранению нарушений правил конкуренции на различных рынках союза. По словам члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серика Жумангарина, это позволяет сместить акценты с наказания на превентивные меры, которые обеспечивают создание конкурентных условий на трансграничных рынках союза.
Другое направление работы — постоянный мониторинг цен на некоторые товары, при импорте которых применяется антидемпинговая пошлина. Он помогает защитить интересы потребителей и производителей, соблюсти равные конкурентные условия для всех игроков рынка.
Международное сотрудничество также является одним из основных направлений работы Комиссии. С целью улучшения антимонопольного законодательства ЕАЭС изучаются лучшие мировые практики ведущих антимонопольных (конкурентных) ведомств, ведется сотрудничество с такими организациями как ОЭСР, ООН, СНГ и другими.
Успешной формой взаимодействия Комиссии с деловым сообществом в 2019 году стали выездные заседания Общественной приемной, которые доказали свою состоятельность, даже если судить по растущему интересу к ним со стороны бизнеса. Например, в прошлом году в них приняло участие в три раза больше предпринимателей, чем годом ранее. Встречи представителей ЕЭК с бизнесом в формате приемных прошли в 23 городах всех пяти государств ЕАЭС.
Фото: eurasiancommission.org
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Злоупотребление доминирующим положением и недобросовестная конкуренция — основные нарушения на рынке ЕАЭС
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