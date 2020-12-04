Зимой в столице приведут в порядок труднодоступные участки рек и водоемов

Такое поручение заместителям глав администраций районов столицы дал во время заседания рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания Минска заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.– подчеркнул он.Как уточнил директор УП «Минскводоканал» Федор Римашевский, комплексное использование и содержание водных объектов невозможно без взаимодействия различных служб. В столице оно налажено, особенно с предприятиями, на обслуживании которых находятся прибрежные зоны. «Минскводоканал» следит за состоянием акватории р. Свислочи и Слепянской водной системы, регулярно занимается очисткой водной глади от мусора, покосом водной растительности, очисткой дна, в том числе с привлечением водолазов, мелкими ремонтными работами.