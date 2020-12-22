В Национальном парке "Беловежская пуща" в декабре начали зимнюю подкормку зубров. Об этом стало известно из официального сайта нацпарка.
Выкладка кормов осуществляется на выделенных площадках в Свислочском, Порозовском, Хвойникском, Сухопольском, Королево-Мостовском, Ясеньском и Дмитровичском лесничествах.
– В долгую морозную зиму многие обитатели леса испытывают трудности в поисках корма. А между тем в холода животным нужно особенно много пищи, чтобы не замерзнуть. Подкормка зубров особенно важна. Согласно суточным нормам нашим подопечным полагается жом, силос, сенаж, сено, комбикорм, концентрированные корма, соль, витаминно-минеральные добавки, – рассказали в научном отделе национального парка.
На начало текущего года в Беловежской пуще насчитывалось 604 особи зубра. Животные находятся в пяти различных по численности группировках – северной, северо-восточной, центральной, южной и юго-восточной. Площади участков обитания каждой из группировок начинаются от 6 до 13 тыс. га.
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Зимняя подкормка зубров ведется в семи лесничествах Беловежской пущи
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Фото: Виталий ГИЛЬ