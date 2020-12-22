Зимняя подкормка зубров ведется в семи лесничествах Беловежской пущи

Выкладка кормов осуществляется на выделенных площадках в Свислочском, Порозовском, Хвойникском, Сухопольском, Королево-Мостовском, Ясеньском и Дмитровичском лесничествах., – рассказали в научном отделе национального парка.На начало текущего года в Беловежской пуще насчитывалось 604 особи зубра. Животные находятся в пяти различных по численности группировках – северной, северо-восточной, центральной, южной и юго-восточной. Площади участков обитания каждой из группировок начинаются от 6 до 13 тыс. га.