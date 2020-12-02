Зимняя «гостиница» для летучих мышей в Минске открыла третий сезон

Минский центр реабилитации рукокрылых «Кажанаполис», в холодное время года готовый принять найденных людьми летучих мышей на зимовку, открыл третий сезон, сообщили в общественном объединении «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).
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– Не все виды рукокрылых в преддверии зимы улетают на юг – некоторые пережидают эту пору года в Беларуси, – пояснили в организации. – С началом заморозков летучие мыши, снизив температуру тела до температуры окружающей среды, впадают в спячку. Если что-то их беспокоит во время сна, и они просыпаются, то тратят много энергии и могут не дожить до весны.
Помочь летучим мышам несложно. Нашедшим рукокрылое существо в Минске или окрестностях столицы предлагают позвонить в «Кажанополис» (+375 29 213-92-57 – МТС, Viber, WhatsApp) – животных заберут, взвесят, накормят и отправят перезимовать в холодильник: это безопасное место, ведь там для них подходящая и стабильная температура.
В ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» подчеркивают, что спасение летучих мышей важно потому, что они размножаются медленно (самки могут рожать только 1-2 детенышей в год), и для восстановления популяций многих видов требуются десятилетия. Кстати, из 19 видов летучих мышей в Беларуси восемь занесены в национальную Красную книгу, но все находятся под строгой охраной государства.
К слову, в АПБ развенчивают мифы о том, что летучие мыши могут заразить человека коронавирусом:
– Доказано, что летучие мыши абсолютно не участвуют в циркуляции COVID-19 в человеческой популяции. Напротив, научное сообщество сейчас обеспокоено тем, что люди могут стать источником COVID-19 для летучих мышей и способствовать их массовой гибели и исчезновению больших колоний.
В минувшем сезоне благодаря «Кажанаполису» успешно перезимовали 43 его крылатых гостя. А первый постоялец сезона-2020 поступил в центр реабилитации рукокрылых 28 ноября. Это была двухцветная летучая мышь, которая чаще всего встречается в городах.
Минский центр реабилитации рукокрылых «Кажанополис» создан по инициативе Минского городского отделения ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и работает в партнерстве с Республиканским центром экологии и краеведения и Научно-практическим центром биоресурсов Национальной академии наук Беларуси. Деньги на холодильник собирали методом краудфандинга. «Кажанаполис» функционирует на базе Республиканского центра экологии и краеведения.
Фото: pixabay.com
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Зимняя «гостиница» для летучих мышей в Минске открыла третий сезон
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