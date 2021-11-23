«Зимние шины – безопасность для машины»: ГАИ проведет профилактическую акцию

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Мероприятие направлено на предупреждение и профилактику ДТП в холодное время года, пропаганду использования зимних шин. 26 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения, который будет посвящен подготовке автомобилей к движению в зимний период.Кроме того, в указанные дни будет организована широкая информационно-разъяснительная работа в СМИ об основных сезонных рисках и угрозах. Сотрудники ГАИ напомнят автолюбителям о необходимости замены шин с 1 декабря, об ответственности за игнорирование данного требования ПДД, о правилах безопасного участия в дорожном движении зимой.В Госавтоинспекции рекомендуют водителям не дожидаться первого дня зимы, а уже "переобувать" свои автомобили в зимние шины.К зимнему сезону должны подготовиться и сами водители: следует помнить о выборе безопасной скорости, соблюдать дистанцию с учетом состояния проезжей части. Важно отказаться от рискованных маневров и лишних перестроений, избегать резких торможений. Транспортом следует управлять спокойно и аккуратно. Пешеходам также рекомендуется проявлять максимум внимания при пересечении проезжей части, учитывать, что тормозной и остановочный путь автомобиля на скользкой дороге значительно увеличивается. В темное время суток пешие участники дорожного движения должны обозначать себя световозвращающими элементами.