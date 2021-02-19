Как укоренять георгины и хризантемы

Завелись в подвале «ежики»

Те, кто выращивает хризантемы, знает, что к маю кустики, которые хранятся в подвале, становятся похожими на зеленых «ежиков»: со всех сторон торчат побеги. Но совсем не обязательно ждать этого момента, а уже сейчас можно заняться размножением цветов. Внесите кусты в теплое помещение, посадите в землю, хорошо полейте и дайте им время для акклиматизации. Через две недели подкормите азотным удобрением (20 г аммиачной селитры на 1 л воды). Чтобы не обжечь нежную зелень, поливайте только грунт.









Внимательно осмотрите клубни. Как раз сейчас некоторые из них начинают просыпаться. Вырежьте сухие и загнившие места. Затем (для профилактики) опустите все растение в легкий раствор марганцовки. И только потом высадите в землю, оставив открытой (это обязательно!) шейку. Через пару недель появятся первые ростки. Когда они достигнут 8—10 см, аккуратненько их выломайте. Можно и срезать, но инструментом легко перенести болезнь с одного растения на другое. К тому же череночек с «пяткой» (с частью ткани, на которой он развивался) быстрее приживается и затем формирует больший клубенек.На низ емкости насыпьте питательный грунт (торф и песок в равных частях), а поверх него — 2—3 см речного просеянного и пропаренного песка. Зеленый росток заглубите сантиметра на два — так, чтобы его «пяточка» была в песке и не касалась грунта. Теперь надо создать парниковый эффект: накрыть полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой. Через недели две деленцы укоренятся.После того как клубень «отплодоносил», не выбрасывайте его, а по весне пересадите в землю. Возможно, сейчас проснутся не все почки и георгин еще порадует вас пышным цветением.Когда поросль поднимется на 10 см, косо срежьте ее на 1,5—2 мм ниже листочка. И укореняйте традиционным способом, так же, как и георгины. Важно, чтобы нижняя часть черенка обязательно была в песке, который выступает в роли антисептика.К концу мая, моменту пересадки в грунт, кустики уже хорошо укоренятся. И если вдруг проснется цветочная почка (а такое бывает), удалите ее. Не позволяйте хризантемам зацветать раньше времени: как-никак осенние цветы.