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  2. Зимбабве рассматривает вопрос подготовки специалистов на базе БелАЗ

Зимбабве рассматривает вопрос подготовки специалистов на базе БелАЗ

Об этом шла речь во время визита министра горной добычи и развития горнодобывающей промышленности Зимбабве Винстона Читандо на БелАЗ, пишет БЕЛТА.

Фото БЕЛАЗ

"Это не первый визит зимбабвийского министра на Белорусский автомобильный завод. На этот раз акцент в переговорах с топ-менеджерами предприятия был сделан на возможности обучения технических специалистов Зимбабве на базе заводского учебного центра. Особый интерес вызвал тренажер-симулятор для подготовки водителей", — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время в угольном карьере компании Hwange Colliery и в алмазодобывающей компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company работают карьерные самосвалы, фронтальные погрузчики, бульдозеры, поливооросительные машины БЕЛАЗ.

Зимбабве имеет серьезные запасы полезных ископаемых: каменного угля, алмазов, золота, лития, меди и др. С 2014 года Зимбабве является одним из перспективных направлений экспорта самосвалов БЕЛАЗ, поставка 2017 года — 52 машины для компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company — стала одной из самых крупных годовых партий, реализованных в дальнее зарубежье.

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